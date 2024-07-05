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Томская журналистка заняла второе место по России в конкурсе «Ростелекома»

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В конце июня «Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Томичка Анастасия Хмезюк из литературного медиа «Подтекст» заняла второе место со своей работой «Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями».

Победительница сибирского этапа побывала в столице и посетила ряд мероприятий. Финал конкурса открыла экскурсия в Звездный Городок, в рамка которой участники посетили зал космического корабля «Союз» и орбитальной станции «Мир», где смогли заглянуть в настоящий космический модуль.

Кроме того, журналисты и блогеры посетили сурдокамеру и вестибулярный стенд — местом, где космонавты тренируются перед полетами. По словам Анастасии, самым захватывающим стало занятие на тренажере «Выход-2», которые имитирует работу в скафандре в условиях открытого космоса.

— Второй день программы тоже не подкачал. Мы с коллегами участвовали в мастер-классах по нейросетям, слушали лекции про искусственный интеллект и встретились с писателем-фантастом. Обсуждения актуальных тем и новые знакомства сделали эти дни незабываемыми, — признается журналистка.

Перед церемонией награждения финалисты обсудили тренды в развитии искусственного интеллекта (ИИ) со старшим вице-президентом по информационным технологиям Дарием Халитовым и вице-президентом — директором по искусственному интеллекту и управлению данными компании «Ростелекома» Сергеем Носовым.

По словам Анастасии, в ходе мероприятия журналисты смогли создать свой новостной сюжет о церемонии награждения, сгенерировать виртуального корреспондента для озвучки текста и совместить звуковую и видеодорожки.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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