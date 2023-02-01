Структура Росатома к 2025 году выведет из эксплуатации два остановленных реактора в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2023 // Фото: atomsib.ru

Госкорпорация «Росатом» и АО «ОДЦ УГР» (Северск, Томская область) заключили контракт на право выполнения части работ по выводу из эксплуатации двух промышленных реакторов, расположенных в ЗАТО Северск Томской области и остановленных в 2008 году, сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«ОДЦ УГР» предстоит к концу 2024 года за 859,55 млн рублей демонтировать и фрагментировать технологическое оборудование и трубопроводы реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5. Также необходимо проработать обращение с образовавшимися металлическими отходами, загрязненными радиоактивными веществами.

С 2017 по 2021 годы в рамках проекта по выводу реакторов из эксплуатации проводились демонтаж и фрагментация радиационно-загрязненных трубопроводов первого и второго контуров реакторов АДЭ-4, АДЭ-5 в зданиях 450 и 475. Новый госконтракт предусматривает продолжение работ по выводу из эксплуатации реакторов в части демонтажа и фрагментации технологического оборудования и трубопроводов 54 парогенераторов, размещенных в здании 475 (примерно 2,6 тыс. тонн), и обращению с образовавшимися отходами.

Предыдущие контракты в рамках проекта по выводу этих реакторов из эксплуатации также выполнял «ОДЦ УГР». Реакторы располагаются на южной площадке «Сибирского химического комбината» (СХК, входит в «ТВЭЛ»).

Ранее сообщалось, что в 2015 году «ОДЦ УГР» завершил вывод из эксплуатации промышленного уран-графитового атомного реактора СХК — ЭИ-2. В будущем также запланирован вывод из эксплуатации третьего и первого реакторов.

Двухцелевой уран-графитовый атомный реактор ЭИ-2 был введен в эксплуатацию в 1958 году на Сибирской АЭС в закрытом городе Томск-7 (ныне — Северск) Томской области. Это была вторая в СССР атомная электростанция и первая — промышленная, первоначально ее мощность составляла 100 МВт, затем была доведена до 600 МВт за счет реакторов АДЭ-3, АДЭ-4 и АДЭ-5. Реактор ЭИ-2 был остановлен в 1990 году, АДЭ-3 — в 1992 году, остальные два — в 2008 году.

Остановка последних двух реакторов была произведена в соответствии с соглашением между РФ и США о прекращении производства оружейного плутония.

АО «ОДЦ УГР» — предприятие, специализирующееся на выполнении практических работ серийного вывода из эксплуатации однотипных объектов использования атомной энергии. Было создано в Северске в 2010 году, в частности, для вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов на территории северского СХК.

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