Директор одной из инженерных школ ТПУ возглавил Костромской госуниверситет

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2023 // Фото: news.tpu.ru

Выпускник Томского политехнического университета Денис Чайковский, возглавлявший Школу базовой инженерной подготовки ТПУ назначен исполняющим обязанности ректора Костромского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба политеха, накануне в главном корпусе КГУ в рамках расширенного заседания ученого совета заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко представил коллективу университета нового и.о. ректора, приказ о назначении которого подписан министром науки и высшего образования России.

Денис Чайковский в 1998 году закончил факультет автоматики и вычислительной техники Томского политехнического университета. В том же году поступил в аспирантуру гуманитарного факультета ТПУ. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по философии. С 2017 года до последнего времени Денис Чайковский занимал должность директора Школы базовой инженерной подготовки Томского политеха.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», Чайковский стал седьмым выпускником ТПУ, который руководит университетом в России. В настоящее время политехники в разных регионах возглавляют: Южно-Уральский государственный университет, Омский государственный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Кузбасский государственный технический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский архитектурно-строительный университет. Еще пять выпускников ТПУ занимают должности проректоров в Дальневосточном федеральном университете, Севастопольском госуниверситете, Тюменском госуниверситете и Сургутском госуниверситете.

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