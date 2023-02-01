Директор одной из инженерных школ ТПУ возглавил Костромской госуниверситет
Выпускник Томского политехнического университета Денис Чайковский, возглавлявший Школу базовой инженерной подготовки ТПУ назначен исполняющим обязанности ректора Костромского государственного университета.
Как сообщает пресс-служба политеха, накануне в главном корпусе КГУ в рамках расширенного заседания ученого совета заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко представил коллективу университета нового и.о. ректора, приказ о назначении которого подписан министром науки и высшего образования России.
Денис Чайковский в 1998 году закончил факультет автоматики и вычислительной техники Томского политехнического университета. В том же году поступил в аспирантуру гуманитарного факультета ТПУ. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по философии. С 2017 года до последнего времени Денис Чайковский занимал должность директора Школы базовой инженерной подготовки Томского политеха.
Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», Чайковский стал седьмым выпускником ТПУ, который руководит университетом в России. В настоящее время политехники в разных регионах возглавляют: Южно-Уральский государственный университет, Омский государственный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Кузбасский государственный технический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский архитектурно-строительный университет. Еще пять выпускников ТПУ занимают должности проректоров в Дальневосточном федеральном университете, Севастопольском госуниверситете, Тюменском госуниверситете и Сургутском госуниверситете.
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