В Колпашево модернизировали мобильную связь

31 января 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

МегаФон запустил новые базовые станции четвертого поколения и улучшил качество действующей телеком-инфраструктуры в городе, через который с 17 века проходил путь исследователей востока.

Улучшение качества сети 4G позволит пользоваться цифровыми сервисами еще быстрее, например, загружать онлайн фильмы, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги. Увеличение покрытия сети и скорости мобильного интернета позволяет быть онлайн большому количеству пользователей даже в период повышенной нагрузки на сеть – в вечернее время или в праздники.

Базовые станции МегаФона в Колпашево поддерживают все стандарты связи и одновременно обслуживают не только местных жителей, но и путешественников, которые интересуются историей региона. Колпашево удален от Томска на 320 км. Добраться сюда летом можно только на пароме, а зимой по ледовой переправе. На территории района – более 1500 озер, самые крупные – Глухое, Васильево, Карасевое, леса богаты дикоросами, а в самом городе находится уникальный Колпашевский городской кедровый парк. По данным обезличенной статистики МегаФона, больше всех такие достопримечательности интересны жителям Москвы и Санкт-Петербурга (22%), соседних Новосибирской (18%) и Кемеровской (14%) областей.

«Современные технологии имеют большое значение для жителей Колпашево – за прошедший год мобильный трафик здесь увеличился в 1,5 раза. Благодаря рефармингу сети и запуску базовых станций 4G нашим абонентам в этом отдаленном городе теперь доступны те же цифровые возможности, что и жителям столицы региона», – комментирует директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

Более 75% жителей Колпашево пользуются современными смартфонами. В десятке самых популярных гаджетов в городе – модели китайских брендов. Чаще всего колпашевцы выходят в интернет с устройств Huawei и Xiaomi. Самые востребованные модели здесь Huawei Honor 10 Lite, Huawei Y6s, Xiaomi Redmi 9A. В среднем местные абоненты в совокупности используют за месяц 80 тысяч гигабайтов и говорят около 1 млн минут в сети оператора.



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