Томские ученые отмечают снижение уровня здоровья и физподготовки у студентов за 15 лет

За последние 15 лет у студентов-первокурсников увеличивается количество патологий и снижается общий уровень физического развития. К таким выводам пришли сотрудники факультета физической культуры Томского государственного университета по итогам соответствующего сравнительного анализа за последние 15 лет.

Как уточняет пресс-служба вуза, во многом такие результаты обусловлены образом жизни и низкой двигательной активностью.

«Физическая культура является обязательным предметом во всех российских вузах, но, к сожалению, у большинства студентов не сформирована достаточная мотивация для регулярного посещения занятий. В целом двигательная активность у большинства представителей современной молодёжи низкая, что обусловлено разными причинами, в том числе современным образом жизни, нехваткой учителей физкультуры с профильным образованием в сельских школах, слабо развитой инфраструктурой. Мы провели достаточно масштабный мониторинг здоровья и физической подготовленности первокурсников, которые приходят к нам после школы, и выявили устойчивое снижение тестируемых показателей», — приводит пресс-служба слова декана ФФК ТГУ Виктора Шилько.

Так, в ходе опроса, который ежегодно проводится у всех первокурсников, в 2019 году уровень физической подготовленности как высокий определили 5% студентов. А результаты тестирования подтвердили его только у двух процентов. «Выше среднего» оценили себя 20% обучающихся, а тестирование подтвердило такой уровень лишь у 10%. Из 45% первокурсников, оценивших свой уровень как «средний», тестированием было подтверждено 38%.

Свою физическую подготовленность как низкую оценили 30%, на практике он оказался таким у половины первокурсников. Ещё один пример: если в 2009 году на оценки 4 и 5 спортивные нормативы сдали 63% студентов, то в 2019 году — лишь 38%.

«Аналогичная ситуация с заболеваниями, — отмечает Виктор Шилько. — В 1980–85 годы количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), составляло от 2 до 5 процентов от общего числа поступивших на первый курс. Для сравнения, в 2009 году к СМГ было отнесено 14,4 процента первокурсников, в 2019-м — 13,7. В настоящее время этот показатель остается примерно на таком же уровне. В спецмедгруппе занимается около 900 человек, еще около 600 в группе ЛФК — это ребята, у которых есть хронические заболевания. Раньше их вообще освобождали от занятий по физкультуре. Мы это правило отменили и теперь подбираем для таких студентов специфические виды физической активности».

По словам декана ФФК, похожая ситуация складывается в большинстве российских вузов. Чтобы изменить её в Томске был создан консорциум, в который вошли кафедры всех университетов города, занимающиеся физическим воспитанием студентов. В процессе разработки программы рассматривались различные предложения, но в конечном итоге остановились на варианте, разработанной факультетом физической культуры ТГУ.

Её новизна заключается в введении балльно-рейтинговой системы оценки, предоставлении возможности выбора индивидуальной траектории, ведении электронного журнала индивидуальных достижений студентов, переформатировании традиционных технологий по видам физкультуры и добавлении новых видов физической активности.

«На практике это работает следующим образом: чтобы получить зачёт, студент должен набрать по 20 баллов в первом и шестом семестрах и по 30 — в остальных, — объясняет Виктор Шилько. — Получить их он может разными способами. Самый простой — исправно посещать все занятия. Каждое посещение даёт необходимый минимум баллов, но есть и альтернативные варианты, например, если студент выбрал для себя плавание, то чтобы получить 20 баллов, он может проплыть 20 километров за семестр. Преодолеть эту дистанцию он может за два, три или четыре месяца. Но при желании может и быстрее. Как показывает практика, у ребят появляется спортивный интерес, они стараются выполнить предложенный объём физической нагрузки в более короткие сроки».

Подобный выбор студенту предоставляется по всем направлениям, будь то «Групповые фитнесс-программы» или «Общая физическая подготовка», или «Пауэрлифтинг». Например, в последнем случае студенты-юноши могут набирать баллы, выполняя жим штанги лёжа, приседания со штангой и становую тягу. Вместе с тем получить баллы можно за участие в соревнованиях либо проведение мастер-классов по направлениям, выходящим за рамки учебного процесса, таким как бестфит, табата и другим.

Для студентов из группы ЛФК и спецмедгруппы подобраны специфические виды двигательной активности, например, оздоровительная ходьба. Для тех, у кого есть серьёзные патологии, предлагается самый щадящий вариант — настольные игры «Новус» (относится к группе киевых игр), «Шаффлборд», «Джаккол» (настольный хоккей) и другие. Они развивают концентрацию внимания, мелкую моторику, коммуникативные навыки и другие полезные качества.

«Новый формат образовательной программы предполагает три уровня включённости: исполнитель (регулярное посещение физкультурных занятий), мастер (проявление творческой активности в рамках изучаемой дисциплины) и создатель (деятельное участие в образовательном процессе, выходящее за рамки изучаемой дисциплины). Баллы начисляются соответственно уровню включённости в процесс. Можно сказать, что это своеобразная игра или соревнование, и студенты к этому относятся с интересом. Можно посетить несколько занятий или провести один мастер-класс (при наличии сформированных соответствующих компетенции)», — рассказывает доцент кафедры физической культуры и спорта ФФК ТГУ Наталья Гусева.

Тестирование обновлённой программы на базе вузов — участников Большого университета Томска завершится в конце мая. После подведения итогов специалисты в области физвоспитания смогут оценить эффективность нового формата. В том случае, если КПД окажется заметно выше, чем у предыдущей программы, её можно будет масштабировать и в другие российские университеты.

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