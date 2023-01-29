Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
29 января 2023 / Томский Обзор / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 9 человек. 7 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159238 случаев заболевания коронавирусом. 157629 заболевших выздоровели. 964 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»