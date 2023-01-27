В Томской области создана рабочая группа по сохранению деревянных объектов культурного наследия

27 января 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На базе Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области создана рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия, отнесенных к категории деревянного зодчества. Об этом сообщает председатель Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Мария Бокова.

Согласно представленному документу, в состав группы войдут председатель Комитета Елена Перетягина, начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора региона Яков Грель, начальник Департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, и.о. начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

Кроме того, над сохранением наследия будут работать гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Николай Савотин, начальник томского Центра по охране памятников Наталья Баранова, упомянутая выше Мария Бокова, заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия архитектурного факультета ТГАСУ Лариса Романова, директор ООО «ТомскАрхпроект» Петр Классен и председатель ТОС «Томское Преображение Андрей Иванов».

Согласно распоряжению, группа создана для оперативного решения вопросов, «возникающих в процессе сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», отнесенные к категории деревянное зодчество.

Предполагается, что собрание участников будет проводиться «по мере необходимости», но не реже раза в полугодие.

«Ознакомившись со списком участников группы, понимаю, что когда-то это уже было... Рабочая группа по доработке Проекта исторического поселения федерального значения г. Томск, созданная распоряжением мэра. Когда на завершающей стадии работы, почти все достигнутые договоренности и согласования практически «обнулили», — отмечает Мария Бокова.

«Полагаю, в данном случае, рабочая группа создается только для того, чтобы снять ответственность за принятие „нужных“ решений с председателя Комитета, и прикрыться решением некоей рабочей группы, где один, два голоса против, ничего не решат. При этом будут соблюдены принципы „культурного“ плюрализма, толерантности и подчинения большинству», — отмечает Бокова.

Ранее томское отделение ВООПИиК направило обращение в Управление президента о неисполнении (саботаже) поручения Президента, касающегося разработки и утверждения Проекта исторического поселения федерального значения г. Томск. В ответном сообщении бы сообщалось, что Управление запросило от региона и минкультуры дополнительные документы и материалы для всестороннего рассмотрения обращения.

«Есть надежда, что проверка, действительно, будет объективной и всесторонней. Если принять во внимание, что 25 января 2023г. Президент России подписал Указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики, в силу которого подраздел «В области культурного наследия народов Российской федерации» дополнен абзацем «Сохранение и развитие исторических поселений», — отметила Мария Бокова.

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