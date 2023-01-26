Томичам расскажут о купцах-хипстерах

Томский Обзор / Фото: 26 января 2023 // Фото: https://vk.com/pavlova.guide

В субботу, 28 января, в Доме искусств пройдет лекция экскурсовода Дарьи Павловой «О моде в старом Томске или томские купцы-хипстеры».

Как сообщают организаторы, стартует встреча с экскурсии по литературному музею В.Я. Шишкова. Далее начнется сама лекция, на которой Дарья расскажет о моде как социокультурном феномене, о том, как одевались и где покупали одежду в старом Томске, сколько это стоило и как проходили светские вечера и приема.

Кроме того, все желающие смогут примерить костюм горожанина и горожанки того времени. Завершится встреча чаепитием с фирменным шишковским пирогом.



Мероприятие стартует 28 января в 12.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость посещения — 1500 рублей по предоплате. Уточняется, что лекция продлится два часа. Записать можно по телефонам в WhatsApp — +7 923 432-33-46, в Telegram — +7-952-175-31-76.

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