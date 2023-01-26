Студенты Политеха обсудили с губернатором свои проекты по развитию области

26 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске может появиться региональная «Биржа труда» для студентов и грантовая программа, поддерживающая инициативы молодых людей по улучшению области. Об этом стало известно на встрече губернатора Владимира Мазура со студентами Томского политехнического университета, которая прошла в минувшую среду, 25 января.

Обсуждение студенческих проектов состоялось в открывшемся в этот день новом коворкинге ТПУ «Формула». О результатах своей работы главе региона рассказали представители медиацентра, энергоклуба, спортивного клуба «Сибирские львы» и вузовского штаба студенческих отрядов. В ходе встречи губернатор Владимир Мазур пообещал поддержать предложенные ими идеи, в частности создание «Биржи труда» для томских студентов:

«Эту тему мы уже обсуждали, и она работает в регионе. Будем делать короткие трудоустройства студентов не только в каникулярный период, но и в учебное время», — отметил он.

Губернатор Владимир Мазур с ректором ТПУ Дмитрием Седневым обсуждают предложения студентов Фото: Серафима Кузина

Также Мазур подчеркнул, что окажет содействие в развитии томских студенческих отрядов и подготовке всероссийских мероприятий. Одним из таких может стать студенческий спортивный форум. С этой инициативой выступил глава спортивного клуба «Сибирские львы» Данил Казаков.

Глава спортивного клуба «Сибирские львы» Данил Казаков Фото: Серафима Кузина

Менеджер энергетического клуба и студент 4 курса ТПУ Матвей Морозов познакомил участников встречи с деятельностью университетского сообщества, заинтересованного в создании инновационных технологических стартапов при содействии корпораций энергетической отрасли. Он утверждает, что сейчас, с учетом нынешней ситуации, компании готовы развивать в нашей стране наукоемкие проекты, которые смогут решить проблемы в этом секторе.

«Я сам томич и хочу остаться в Томске, чтобы развивать город. Но я понимаю, что и в нашем регионе есть определенные проблемы с привлечением инвестиций. Одним из решений этой проблемы может быть создание в нашем регионе наукоемких производств, которые бы закрывали конкретные потребности», — считает Матвей.

Матвей Морозов об энергетическом клубе ТПУ Фото: Серафима Кузина

По его словам, в комплексе с грантовой программой по аналогии с университетской программой «Меняй Политех», это позволит вовлечь студентов в проекты по развитию региона.

«Если говорить о создании наукоемких продуктов, то мы их создавали и создаем. У нас наибольшее количество выигрышных проектов-стартапов в Российской Федерации. Мы сегодня третьи по технологическому и научному образовательному суверенитету после Москвы и Петербурга. В Томске действительно есть все, и недостатки в том числе, но в работе любого региона они есть. Если вы любите свой город, это очень похвально, и мы делаем всё, чтобы студенты могли участвовать в изменениях области. Главное — нужно быть одной семьей и друг другу помогать», — прокомментировал предложение энергетического клуба глава региона.

Губернатор Томской области Фото: Серафима Кузина

Владимир Мазур посоветовал обратить особое внимание на энергетику малых населенных пунктов и работу с действующими предприятиями. Он также отметил, что исполнительная власть заинтересована в предоставлении помощи и льгот нашим молодым специалистам, чтобы они оставались в регионе.

Напомним, в День российского студенчества состоялось открытие нового пространства в главном корпусе Томского политеха «Формула». Его первыми посетителями стали губернатор Томской области Владимир Мазур и ректор ТПУ Дмитрий Седней. Отмечается, что коворкинг рассчитан на 35-45 человек и будет доступен не только для студентов Политеха, но и для всех желающих.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».