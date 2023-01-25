В Томске продлили работу праздничной иллюминации

25 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 25 января, на аппаратном совещании и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил продлить работу новогодней иллюминации в Томске, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что праздничное освещение, которое начало работу 13 декабря, мэрия планировала отключить 26 января.

— Пока световой день еще короткий, люди идут на работу и возвращаются домой затемно. Иллюминация радует горожан, дарит праздничное настроение. Еще две недели разноцветные огни над основными магистралями вполне могут радовать томичей и гостей города, — рассказал Михаил Ратнер.

В сообщении уточняется, что на территории ледовых городков светодиодные украшения продолжат гореть до 24 февраля.

Напомним, в этом году на улицах Томска зажглись 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.

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