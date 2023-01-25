Томские школы получили сообщения о минировании

25 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 25 января, ряд томских школ получил анонимные сообщения по электронной почте о минировании. Сейчас оперативные службы региона проверяют поступившую информацию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Оперативные службы отрабатывают каждое сообщение, проводя весь комплекс обязательных мероприятий. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа, — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он добавил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс необходимых для безопасности горожан мер.

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