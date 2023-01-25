В Томской области на 23% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

25 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 16 по 22 января в Томской области зарегистрировано 6 990 случаев ОРВИ. По данным территориального управления Роспотребнадзора, это на 23% меньше в сравнении с данными предыдущей недели.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, уровень заболеваемости ОРВИ в целом по области ниже эпидемического порога на 4,8%. Однако его превышение фиксируются в Александровском, Асиновском, Каргасокском, Тегульдетском, Томском районах и в Стрежевом.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталии Метелевой, несмотря на то, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, ситуация по-прежнему остается напряженной.

Пациенты с симптомами ОРВИ, COVID-19 и гриппом могут обратиться в специализированные пункты оказания неотложной амбулаторной помощи. Они располагаются на базе городской клинической больницы № 3 (пр. Ленина, 12), поликлиники № 10 (пр. Мира, 17) и МСЧ №2 (ул. Бела Куна, 3). С начала января в пункты обратилось 3 823 человека.

Здесь медработники проводят осмотр, назначают лечение и открывают больничные листы. В случае возникновения необходимости врачи направляют на дополнительные исследования, в том числе на компьютерную томографию.

В будние дни в пункты можно обратиться с 8.00 до 20.00. В выходные неотложной помощи поликлиники № 10 работает с 9.00 до 15.00; в горбольнице № 3 — по субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00. Режим работы центра неотложной помощи в медсанчасти № 2: ежедневно с 8.00 до 20.00.

В МСЧ № 2 пациенты могут обратиться напрямую, запись не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону колл-центра 644-233. В пункт неотложной помощи поликлиники № 10 запись осуществляется по телефону 909-310, горбольницы № 3 — 904-304.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».