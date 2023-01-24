На месте томского электролампового завода откроется гастрохолл

24 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Эскиз фасада будущего пространства «Лампочка»

Осенью 2023 года в Томске откроется общественное пространство площадью 2,5 тысячи кв. метров. Проект под названием «Лампочка» начнет работу в бывшем здании электролампового завода по пр. Кирова, 5 стр 12.

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на Никиту Щенева, директора компании ООО «Инвест», координирующей проект, концепция подразумевает открытие гастропространства с несколькими десятками разнообразных кухонь. Кроме того, здесь должны появиться офисы, компьютерный клуб и апартаменты.

«Это будет концептуальное пространство с общей идеей. Площадь будет более 2,5 тысячи квадратных метров, будет порядка тридцати кухонь, сцена, детская комната. Это все на первом этаже, на верхних этажах будет компьютерный клуб и другая развлекательная инфраструктура, а также офисы и апартаменты. Открытие назначено на сентябрь — октябрь 2023 года», — рассказал агентству Никита Щенев.

Он отметил, что здание принадлежит томскому предпринимателю Александру Важенину. По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Важенин владеет томскими отелями Xander на ул. Крылова, 24А и Gogol.

Томский электроламповый завод открылся в годы Великой Отечественной войны. Он был сформирован из Московского электролампового завода и стекольного завода из подмосковной Запрудни, которые эвакуировали в наш город. В годы войны предприятие выпускало электрические лампы накаливания для военной техники, транспорта и шахтного оборудования.

За более чем 70 лет работы на заводе произведено свыше 6 миллиардов лампочек. В 2010-м ТЭЛЗ был признан банкротом. На его базе была создана группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА», далее преобразованная в LEADLight. Бенефициаром компании является Владислав Голубев.

В декабре 2022-го «LEADLight» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. Однако светодиодное производство не было остановлено.

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