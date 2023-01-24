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Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

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Томский Дом искусств объявил open call на создание и проведение образовательных мероприятий в рамках литературной студии «Про текст». К участию приглашаются опытные кураторы, заинтересованные в культурном обмене, молодые писатели, поэты и филологи.

Как сообщают организаторы в группе учреждения ВКонтакте, проект поможет сформироваться новым творческим объединениям и ускорить процесс культурной интеграции в городское среде Томска с помощью искусства, литературы и фотографии.

«Мы хотим создать условия для обмена профессиональным опытом и знаниями в области литературы. Студия „Про текст“ даст возможность молодым авторам работать в центре города, познакомиться с местными сообществами и художественными институциями», — говорится в сообщении.

От участников организаторы ждут лекции, курсы и различные литературные практики. В свою очередь, Дом искусств предоставит им помещение для проведений мероприятий и помощь в реализации проекта.

Отправить заявку на участие необходимо до 5 февраля. Сделать это можно по ссылке. Участникам необходимо заполнить анкету, написать мотивационное письмо и рассказать про свой проект. Кроме того, организаторы просят обязательно указать примерные даты реализации своей инициативы.

Подробности можно узнать по телефону 528-348 или написав в личные сообщения в группе Дома искусств ВКонтакте.

О новой литературной студии «Про текст» читайте в нашем материале по ссылке.

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