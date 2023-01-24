Вышел снятый в Сибири исторический сериал «Красный Яр»

24 января 2023 / Томский Обзор / Фото: кинокомпания «Триикс Медиа»

Вышел снимавшийся в Сибири сериал о золотой лихорадке «Красный Яр». Действие драмы о сибирских золотодобытчиках разворачивается сразу в двух эпохах — 1860-х годах и 2020-м году. Главные роли в сериале исполнили Дарья Кукарских и Петр Рыков, режиссером фильма стал Михаил Вассербаум.

Восьмисерийная драма кинокомпании «Триикс Медиа» снималась летом 2022 года на 30 локациях Красноярского края при поддержке властей и местного бизнеса. По словам красноярского губернатора Александра Усса, это результат первых попыток руководства региона «создать базу для полноценной киноиндустрии в Красноярском крае». Он также отметил, что очень благодарен Ассоциации продюсеров кино и телевидения, и теперь уже друзьям и коллегам из киностудии «Триикс Медиа», которые пошли навстречу и приняли решение снять сериал «Красный Яр» в регионе.

«Наши планы заключаются в том, чтобы в Красноярском крае снимали не менее 150 дней в году и, прежде всего, игровые фильмы», — подчеркнул он.

Кадры из фильма с участием Константина Крюкова Фото: 3xmedia.ru

За организацию съемочного процесса в крае, в том числе, подбор актеров и локаций, отвечало региональное учреждение культуры «Енисей кино». В съемках картины приняли участие актеры из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, а также местные жители края, которые снялись в массовке.

«Историческая часть снята в Шушенском и Минусинске. Часть съемок прошла в самом Красноярске, а некоторые интерьеры — в Санкт-Петербурге, также в кадр попали знаменитые конные скачки „Туранский берег“ в Краснотуранском районе и другие события в крае. К работе над картиной привлекли актеров из театров Красноярского края и местных жителей», — сообщается на сайте кинокомпании.

Над сценарием также работали красноярские историки и краеведы Сергей Комарицын, Геннадий Быконя, Василий Буланков, и сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея — его директор Валентина Ярошевская, замдиректора по экспозиционно-выставочной работе и маркетингу Илья Куклинский, главный хранитель музея Александр Гуляев и хранитель фонда ткани и кожи Елена Ярыгина.

Также сообщается, что после съемок фильма режиссер и креативный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Игорь Копылов объявил об открытии в Красноярске дочернего предприятие кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа».

«Именно здесь, в Красноярске, кинокомпания „Триикс Медиа“ решила открыть свое дочернее предприятие под названием „Сибирь Триикс Медиа“. Это очень знаковое событие для сибирского региона в целом, поскольку у него теперь будет собственная кинопроизводственная база», — сказал Копылов

По его словам, создание такой площадки сделает доступными для съемок отдаленные районы и города Сибири.

Закрытый показ первой серии в Красноярске Фото: Александр Черных, пресс-служба Правительства Красноярского края

Отмечается, что сериал посвящен 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Закрытый предпремьерный показ первой серии прошел в ноябре прошлого года в Красноярске.

Познакомиться с сериалом «Красный Яр» можно на российских стриминговых сервисах, а также на одном из федеральных каналов — показ на НТВ стартует с 30 января.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».