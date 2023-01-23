Площадь природоохранных территорий заповедника «Васюганский» увеличилась почти на 120 тыс. га

23 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Диана Плешкова, пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

На прошлой неделе площадь заповедника «Васюганский» увеличилась на почти 120 тыс. га. В его состав Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 января 2023 №27 вошел новосибирский заказник «Кирзинский».

Как сообщает пресс-служба «Васюганского» ранее учреждением управлял Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский».

Территории «Васюганского» и заказника «Кирзинского» Фото: пресс-служба заповедника «Васюганский»

По информации «Васюганского», заказник «Кирзинский» основан 11 апреля 1958 года и является единственным природным заказником федерального подчинения в Новосибирской области.

«Его территория занимает 119 808 га в центральной части Барабинской лесостепи, граничит с акваторией озера Чаны и с сельскохозяйственными угодьями Барабинского и Чановского районов Новосибирской области. Всего на территории заказника расположено более 50 озер общей площадью 2 589 га, такие как Щучьи озера, озеро Белое, Лопушное, Тебисс, Большой и Малый Илган, не считая системы озера Чаны», — говорится в сообщении.

В задачи заказника входят сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, охрана мест массовых скоплений водоплавающих и болотных птиц и путей их миграции.

Птицы и животные, которых можно встретить на территории заказника «Кирзинский» Фото: Диана Плешкова, пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Напомним, Государственный природный заповедник «Васюганский» расположен на юге Западной Сибири в центральной части наклонной водораздельной Васюганской равнины в междуречье Оби и Иртыша. В административном отношении он занимает южную часть Бакчарского района Томской области и северные территории Северного и Убинского районов Новосибирской области. Общая площадь заповедника 614803 га. Объектом охраны является биологическое и ландшафтное разнообразие части Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы северного полушария планеты.

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