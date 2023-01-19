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Фонари в центре Томска не горят из-за дефекта конструкции

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Светильники в фонарях, установленных ГК «Гранит» на проспекте Ленина, перестали работать. Об этом со ссылкой на главу томских «Горсетей» Владимира Резникова сообщает РИА Томск. Причина отказа оборудования, по его словам, в неправильной форме плафонов, которая способствует накоплению конденсата.

«Светильники на литых опорах, которые критиковали, „Гранит“ у нас там делал. Вот фонари стоят. И что? Все светильники сняли, потому что конденсат скапливался и они перегорали», — сказал Резников на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск.

По его словам, ООО «Горсети» еще на этапе проектирования благоустройства предлагали свои идеи по организации освещения главного проспекта Томска, но заказчик — обладминистрация — их отклонил.

Напомним, что фонари на проспекте Ленина были установлены в рамках проекта «Томские набережные» компанией ГК «Гранит», которая выступала подрядчиком при строительстве набережной реки Ушайки. Тогда появление в городе новых светильников вызвало немало споров среди томичей. Прочитать об этом можно в нашем материале «Благоустройство на Ленина. Фонари и ограждения: «за» и «против“».

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