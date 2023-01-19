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В Томске прошли всероссийские соревнования по ледолазанию

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В Томске состоялись первые в этом году соревнования по ледолазанию в рамках Чемпионата России в дисциплине «скорость» и второго этапа Кубка России в дисциплине «трудность». Об этом сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Соревнования проходили в томском Академгородке с 12 по 15 января. В них приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, республики Татарстан, Кемеровской, Новосибирской, Кировской и Томской областей.

«Несмотря на жуткие прогнозы погоды, которые, к счастью, сместились, представители 8 регионов не сдали свои билеты на поезд и все же приехали побегать по томскому льду», — говорится в сообщении.

Лучших результатов добились спортсмены из Кузбасса и Кировской области.

Победителями Чемпионата России в дисциплине «скорость» стали Наталья Савицкая и Данила Бикулов (Кемеровская область). Первое место среди женщин всероссийского этапа в дисциплине «трудность» заняла кировская спортсменка Мария Толоконина, среди мужчин — Зиновьев Егор из Кемеровской области.

Фото: из архива Томской федерации альпинизма

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