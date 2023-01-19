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В Томске пройдет благотворительная книжная ярмарка

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Уже в эту субботу, 21 января, волонтеры фонда «Зоозащита Томск» проведут благотворительную книжную ярмарку в арт-пространстве Zalisha.

Как сообщают организаторы, гости мероприятия смогут купить издания современных авторов, классическую литературу, фантастику, книги о здоровье и психологии, детские и другие книги, которые передали на продажу неравнодушные томичи.

«На попечении благотворительного фонда „Зоозащита Томск“ находится почти 100 собак и кошек, которые содержатся в двух пунктах передержки, — говорится в сообщении. — Содержание, кормление и лечение подопечных осуществляется только за счет пожертвований, спонсоров и государственной финансовой поддержки у фонда нет. После новогодних праздников традиционно сокращается объем пожертвований, поэтому сейчас особенно актуальна помощь подопечным фонда».

Ярмарка будет проходить с 11.00 до 19.00 по адресу пр. Ленина, 50.

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