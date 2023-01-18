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В Томске запустили телеграм-бота для мониторинга зимней уборки тротуаров и остановок

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Новый городской проект «Снежный Томск», занимающийся мониторингом зимней уборки на пешеходных тротуарах и остановках, запустил телеграм-бота для сбора обращений горожан.

Его авторы предлагают присылать фотографии сугроба, скользкого льда на остановке, нечищеных тротуаров и крыш, с указанием их примерного адреса. Так они хотят привлечь внимание властей к проблеме пешеходной доступности в зимний период времени.

Сейчас в телеграм-канале «Снежный Томск» опубликованы фотографии уже более двадцати объектов городской инфраструктуры, нуждающихся в уборке. Среди них есть и лестница на Кузнечном взвозе, ведущая от переулка 1905 года к Областному суду. Отмечается, что ее ступеньки очищены частично и не во всю ширину.

Однако, вчера утром, 17 января, авторы канала опубликовали информацию, что лестницу почистили:

«После нашего обращения (но не обязательно вследствие) ступени „весёлой“ Кузнечной лестницы вчера почистили уже во всю ширину. Сейчас ветер снова намёл, но это уже лучше, чем ничего. Если наш запрос услышали — обратная связь работает, а если и без него сделали планово — ещё лучше. Мы за системный подход», — говорится в сообщении.

Воспользоваться телеграм-ботом может любой желающий по ссылке.

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