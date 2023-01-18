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В Томске появится гастрономическая онлайн-карта с объектами общепита

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Областной департамент потребительского рынка совместно с рестораторами города составят электронную гастрономическую карту. На ней отметят томские заведения общественного питания, прошедшие конкурсный отбор.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, карта будет доступна на сайте «Гид-путеводитель по Томску и Томской области» с разбивкой по муниципальным образованиям. Разработчики проекта надеются, что создание карты поможет сделать регион привлекательнее для туристов и поспособствует продвижению и популяризации местных гастрономических особенностей и традиций.

Чтобы принять участие в конкурсе, рестораторам необходимо указать подробную информацию о себе как объекте общественного питания и представить описание и фотографии фирменного блюда в оригинальном и стилизованном оформлении для наполнения гастрономической карты.

Блюдо должно быть приготовлено с использованием местных продуктов, отражающих особенности региона или отдельного района Томской области, и включено в меню заведения на постоянной основе.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте makarovayv@tomsk.gov.ru до 16 февраля включительно. Телефон для справок: +7 (3822) 510-191.

Подробнее о конкурсе в положении по ссылке.

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