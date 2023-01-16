В пяти районах Томской области увеличилась грузоподъемность ледовых переправ

16 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Алёна Попова

На прошлой неделе в пяти районах Томской области увеличилась максимальная транспортная нагрузка ледовых переправ. Изменения коснулись грузоподъемности рек в Колпашевском, Молчановском, Чаинском, Александровском и Парабельском районах.

По сообщению администрации региона, в Колпашевском районе максимальная нагрузка в 30 тонн установлена на грузовой полосе ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево.

В Молчановском районе транспортная нагрузка на переправе через реку Обь у села Могочино возросла до 16 тонн. В Чаинском районе грузоподъемность ледовых переправ через реку Чая также увеличена: у села Подгорное — до 17 тонн, у села Гришкино — до 13 тонн.

В Александровском районе на всех десяти ледовых переправах — через реку Обь, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз, Волковская, Старица, Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая и Назинская — установлена максимальная грузоподъемность 10 тонн.

В Парабельском районе нагрузка на ледовых переправах через реки Парабель у деревни Новиково, Полой у села Голещихино, Обь и протоку реки Обь у села Нарым составляет до 20 тонн.

Отмечается, что информация о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности ежедневно актуализируется на сайте «Томскавтодора».

Напомним, что в этом сезоне в Томской области открыто 29 ледовых переправ и 9 региональных автозимников. Во вторник, 11 января, областная комиссия ввела в эксплуатацию последнюю региональную ледовую переправу через реку Обь в Молчановском районе на автодороге Тунгусово — Могочино — Суйга. Она рассчитана на транспорт массой не более двух тонн с движением по одной полосе в реверсивном режиме.

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