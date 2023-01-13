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Томские пожарные спасли двоих из горящего здания

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Накануне утром, 12 декабря, в Томске загорелось 5-этажное кирпичное здание на Комсомольском проспекте.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10.13. К приезду пожарных горело в подвальном помещении. До прибытия первого подразделения из здания эвакуировались 30 человек. Звено газодымзащитной службы спасло из подвала двоих человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 10.29. В результате в помещении раздевалки размером 3×4 метра обгорел вещевой шкаф, вещи, помещение закопчено. Общая площадь пожара составила 3 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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