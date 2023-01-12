Томский разработчик медоборудования заплатил Беларуськалию почти 1,3 млн рублей за непоставленную технику

12 января 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Приставы сумели добиться выплаты неустойки томской компанией белорусскому контрагенту, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

По данным ведомства, российская организация, занимающаяся разработкой и внедрением медицинского оборудования, заключила контракт на поставку изделий с крупной белорусской компанией, однако не смогла исполнить свои обязательства.

«Неустойка за несоблюдение договора, согласно решению экономического суда Минской области, составила почти 1,3 млн рублей. Поскольку в РФ и Белоруссией действуют документы о сотрудничестве в сфере правовой помощи и правовых отношений, решение суда было передано для исполнения в Томск», — говорится в сообщении.

Для погашения неустойки томская компания была вынуждена обратиться за помощью к партнерам, которые предоставили необходимую сумму.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что неустойку взыскали в пользу ОАО «Беларуськалий», но не уточнил название томской компании.

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