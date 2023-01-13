Томичам расскажут о жизни и творчестве Фриды Кало

Томский Обзор / Фото: 13 января 2023 // Фото: Культурный проспект

В воскресенье, 15 января, в Томске в библиотеке «Компьютерный мир» пройдет лекция, посвященная известной художнице Фриде Кало.

«Жизнь Фриды интереснее любого сериала: она пережила аварию, многочисленные травмы, сумасшедшую любовь с мужчиной на 20 лет старше, всю жизнь мечтала стать матерью, но так и не смогла. Её жизнь — бесконечная борьба и танец со смертью. Как это отразилось на её творчестве, мы разберём на лекции», — сообщают организаторы.

Лекцию прочтет автор канала «Культурный проспект», журналист, копирайтер Людмила Григорьева. Мероприятие пройдет по адресу ул. Красноармейская, 135. Вход свободный, по предварительной записи.

Начало в 17.00.

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