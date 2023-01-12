Накануне в Томске загорелся вагон

12 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов, из архива издания

Накануне вечером, 11 января, на станции Томск — 2 загорелся отдельно стоящий вагон, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел в парке отстоя на 11 пути. В момент происшествия в вагоне (теплушке) находился один работник. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой. Пострадавший госпитализирован.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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