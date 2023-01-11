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Несколько автобусных рейсов из Томска отменены из-за мороза

Общественный транспорт, Томские новости, автобус отмена рейсы движение передвижение Несколько автобусных рейсов из Томска отменены из-за мороза

Сильные морозы стали причиной отмены нескольких автобусных рейсов из Томска, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на справочную автовокзала.

«Перевозчик „Движение 2000“ отменил три рейса до новосибирского аэропорта „Толмачево“ — в 12:55 (08:55 мск), в 16:35 (12:35 мск) и в 21:55 (17:55 мск). Мы предлагаем пассажирам рейсы на другое время, возможность добраться до аэропорта в Новосибирске есть», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, в среду отменены рейсы в 11:30 (07:30 мск) и в 19:30 (15:30 мск) до Бакчара, а также в 08:45 (04:45 мск) до Нарги. В четверг отменены утренние рейсы до Бакчара и Нарги.

Поданным синоптиков, в настоящее время температура воздуха в Томске опустилась до минус 29 градусов.

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