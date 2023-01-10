Ночью в Томске уложили дорожные плиты на Коммунальном мосту

Минувшей ночью подрядчик, ведущий капитальный ремонт Коммунального моста, уложил две дорожные плиты в районе деформированного шва со стороны поста ГИБДД.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы продолжатся в ночь со вторника на среду.

«Ночью были уложены две плиты дорожного настила. Сегодня ночью подрядчик планирует уложить смесь холодного асфальта, чтобы смягчить съезды. В случае положительного эффекта от данной технологии, подрядной организацией планируется смонтировать такие же плиты на въезде со стороны Томска», — приводит пресс-служба слова замначальника департамента Сергея Ишина.

Устройство подходов к Коммунальному мосту происходило зимой, в связи с этим покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа на въездах возникают дорожные дефекты.

Ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта — 15 декабря 2023 года. В настоящее время строители демонтировали барьерные ограждения и приступили к демонтажу мостового полотна на второй половине моста.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».