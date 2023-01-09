В ближайшие дни томичей ждут сорокаградусные морозы

9 января 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске со вторника по четверг ожидаются сильные морозы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«С 10 по 12 января ожидаются сильные морозы с температурой воздуха ночью -40 °С и ниже», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят усилить бдительность при эксплуатации обогревательных приборов любого вида, не находиться подолгу на улице и соблюдать меры безопасности при использовании личного транспорта.

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