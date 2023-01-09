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Томичам расскажут об истории новогоднего стола в Томске

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Томичей приглашают в «Профессорскую квартиру» на лекцию «От ростбифа до оливье: история новогоднего стола в Томске».

Историк Дина Козлова расскажет собравшимся о рождественском и новогоднем столе в интеллигентской семье до 1917 года. Гости узнают какие блюда готовились на эти праздники и как они подавались. Также томичам расскажут о популярных томских ресторанах, и о том, как праздничный стол эволюционировал в советские годы.

«Этот праздник принято встречать в семейном или дружеском кругу, в спокойной, камерной обстановке. Но до революции Рождество было главным отечественным праздником, а Новый год как раз отмечался скромнее. Именно рождественский стол был самым обильным и пышным. Кто-то угощал гостей ростбифом, где-то центральное место занимала рыба, а где-то — зажаренный гусь, обложенный мочёными яблоками и квашеной капустой...», — сообщают организаторы.

Впечатление от рассказа дополнит обстановка «Профессорской квартиры» — нарядная ёлка и роскошная столовая, наполненная редкой посудой.

Лекция пройдет в субботу, 14 января по адресу ул. Кузнецова, 30. Начало в 18.00. Стоимость билетов — 800 рублей. Для участия в лекции необходима предварительная запись и полная предоплата. Приобрести билеты можно позвонив по телефону +79069574787 или отправив сообщение в группу «ВКонтакте».

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