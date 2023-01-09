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Пожилой водитель «Нивы» погиб при столкновении со встречным автобусом в Томске

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Накануне вечером, 8 января, на трассе Томск — Мариинск столкнулись встречные Chevrolet Niva и ПАЗ-32054, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.40 на 4 километре трассы. По предварительным данным, 65-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб. Кроме того, в медицинское учреждение для осмотра доставлен пассажир автобуса.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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