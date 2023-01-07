В Томской области зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом
7 января 2023 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека. 3 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158682 случаев заболевания коронавирусом. 157211 заболевший выздоровел. 958 скончались.
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