В Томской области зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека. 3 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158682 случаев заболевания коронавирусом. 157211 заболевший выздоровел. 958 скончались.



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