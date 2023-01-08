Томичи смогут посмотреть традиционные маски и костюмы для ряженья

8 января 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске в Первом музее славянской мифологии работает выставка «Маски — традиции и сказки». В её основе — костюмы старика и старухи Алексея Блинова (Бахаря), этнографа, специалиста в области прикладного искусства, организатора этнокультурного объединения «Окрута» (Москва).

Как сообщают в музее, выставка посвящена традиции ряжения как феномену празднично-обрядовой народной культуры. Экспозиция создана в рамках проекта «Лики Сибири». Сам проект — это 10 барельефов в виде масок, 10 историй про Сибирь, 10 художественных образов, базирующихся на знаковых, смысловых, локальных доминантах. По словам организаторов, каждая из масок — это уникальный художественный образ, за которым стоят конкретные сибирские мастера.

«Маска является одним из главных атрибутов ряжения. Ведь для ряженых важно было остаться неопознанными. Они закрывали лица волосами и платками, намазывали сажей и, конечно, прятали лица за масками. Маски делались из различных подручных материалов, — говорится в сообщении. — Ряжение в деревнях сохранялось вплоть до 30-х годов XX века, а местами и позднее».

По словам Алексея Блинова, ряженые — участники народного обрядового маскарада — создавали особый «перевёрнутый» мир через свой облик и антиповедение. Самые распространенные персонажи ряженья у славян.

«Старики в ряжении это буря, удаль и бесчинство, до поры сокрытое под личиной ветхости и немощи. Эти персонажи вызывают почтение к старости, но одновременно являются пугающими и комичными. Заходя в дом или на двор, ряженые старики начинали проверять хозяйство, наводить порядок или, наоборот, могли разбить что-то, испортить. Нередко ряженые старик и старуха плясали и разыгрывали шуточную свадьбу», — отмечает Алексей Блинов.

Для создания образа стариков окрутники брали старинную одежду, часто хранившуюся в сундуках, вышедшую из употребления. Она выглядела «чудно», удивляла зрителей. Также для создания образа стариков могли использовать ветхую, дырявую, рваную одежду с нашитыми пестрыми заплатками, лоскутами тканей. Это нашло отражение в некоторых региональных названиях ряженых: тряпосьники, лоскутники, шабонники, морховаты страшки (одетые в рваную одежду).

Над дизайном экспозиции работали томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина. В экспозиции используются интерактивные и иммерсивные элементы, которые позволяют погрузиться в атмосферу древнего обрядового действия.

Позже барельефы в виде масок будут размещены в разных сибирских городах. К каждому из них будет записан бесплатный аудиогид, который расшифрует художественный образ, а вместе с тем, историческую и краеведческую подоплеку.

Проект «Лики Сибири» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, в следующую субботу, 14 января, в Первом музее славянской мифологии пройдут традиционные колядки с участием фольклорного театра «Окрутники» Алексея Блинова и Анны Понкратовой (Москва). Гостей мероприятия ждет интерактивная программа, подготовка костюмов и прогулка по улице Бакунина.

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