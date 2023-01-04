На 85-м году жизни скончался ветеран томского футбола Иван Иценко

Накануне вечером, 3 января, на 85-м году жизни скончался известный бомбардир ФК «Томь», почетный председатель Томской городской федерации футбола Иван Иценко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Спортивные успехи Ивана Иценко давно обросли легендами: самый быстрый гол в истории „Томи“, забитый с центра поля; перекладина ворот, сломавшаяся от его мощного удара; вратарь, влетевший с мячом в сетку… За родной Томск в чемпионатах и кубке страны он сыграл почти 180 матчей, забил более 60 мячей», — говорится в сообщении.

Иван Максимович занимает вторую строчку в списке бомбардиров «Томи». Несколько лет был депутатом Думы города Томска, последние годы руководил Советом ветеранов томского спорта. Уже 30 лет при его поддержке проводится футбольный турнир для детских команд.

Прощание с Иваном Иценко состоится в понедельник, 9 января, с 13:00 до 14:00 в «Центре ритуальных услуг» по адресу пр-т Кирова, 3б. Поддержать семью можно переводом по номеру телефона 8 913 854 5415 (Людмила Михайловна, карта Сбербанка)

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование родным и близким Ивана Иценко.

Прочитать о Иване Иценко можно в нашем материале, посвященном легендам томского футбола: «Сборная лучших. Одиннадцать футболистов томской команды мастеров».

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