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На ремонт северского участка трассы Томск ‑ Самусь в 2023 г. выделено 100 млн. рублей

В 2023 году планируется отремонтировать около пяти километров трассы Томск - Самусь в границах городского округа ЗАТО Северск. На первый этап работ из областного бюджета направлено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Администрация ЗАТО подготовила поэтапный план ремонта. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядной организации заказчик планирует в начале года.

Напомним, трасса Томск - Самусь — единственная дорога, по которой жители поселков Самусь, Орловка, села Петропавловка, деревень Семиозерки и Кижирово могут попасть в ЗАТО Северск или областной центр. На состояние северского участка трассы Томск ‑ Самусь поступают многочисленные жалобы жителей региона.

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