Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 18 человек. Один заболевший госпитализирован. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158625 случаев заболевания коронавирусом. 157127 заболевших выздоровели. 956 скончались.



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