Томичей приглашают на праздничный поэтический вечер

30 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 6 января, в томской рюмочной «Спиритс» пройдет поэтическая встреча «Вечере перед Рождеством». Зимние тексты поэтов и писателей ХХ века прочтут заслуженный артист РФ Евгений Казаков и актриса Екатерина Мельдер, сообщила «Томскому Обзору» организатор мероприятия Мария Симонова.

«Зима, снег, предчувствие светлого праздника. Как об этом времени писали поэты, как они его праздновали? На какие рассказы оно вдохновляло писателей? Послушать можно будет накануне Рождества в томской рюмочной с питерской атмосферой, где старинные кирпичные стены и пейзажи города на Неве располагают к поэзии и душевным рассказам!», — рассказала Мария.

Вечер стартует в 19.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 5/1. Стоимость посещения: 500 — 600 рублей, все зрители также получат промокод на скидку от партнера вечера — центра красоты «Подружка невесты». Подробности можно узнать, написав в WhatsApp по номеру +7-905-991-0583 или в личные сообщения группы.

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