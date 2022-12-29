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В Томске устранили часть дефектов на подъезде к Коммунальному мосту

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Минувшей ночью подрядчик устранил дефекты на подъезде к Коммунальному мосту со стороны Томска — у девятой опоры, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ремонт был выполнен с помощью холодных смесей с улучшенными качествами. Мы надеемся, что применение этих составов хорошо себя покажет на практике и прослужит как можно дольше. Но, к сожалению, пока не наступят плюсовые температуры, кардинально эту проблему мы решить не сможем», — сообщил начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

В ночь на пятницу, 30 декабря, подрядчик продолжит работы. Он отремонтирует зазоры у первой опоры — со стороны левобережья. Работы будут проводиться с 2.00 до 4.30. В это время движение по Коммунальному мосту будет перекрыто.

Напомним, ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта — 15 декабря 2023 года. В настоящее время строители демонтировали барьерные ограждения и приступили к демонтажу мостового полотна на второй половине моста. Техническая готовность объекта оценивается в 45%.

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