В Томске закрыли казино, располагавшееся в подвале нежилого дома на пр. Ленина

В Томске полицейские пресекли деятельность игорного заведения, располагавшегося в подвале нежилого здания по пр. Ленина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Операцию провели сотрудники регионального УЭБиПК совместно со следователями регионального СК РФ при силовой поддержке отряда специального назначения. В ходе обыска помещения стражи правопорядка изъяли 3 покерных стола, около 2000 фишек, более 43 колод игральных карт, а также более 200 тыс. рублей и финансово-хозяйственную документацию.

На момент появления правоохранителей в подпольном казино находились 9 клиентов, 3 крупье и предполагаемый лидер криминального бизнеса – ранее судимый 34-летний томич.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту организации и проведения игорного бизнеса вне игровой зоны возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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