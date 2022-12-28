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С января поезд между Тайгой и Томском будет курсировать чаще

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С воскресенья, 1 января, пригородный электропоезд №6096/6095 сообщением Тайга — Томск-1 начнет курсировать по полному маршруту по пятницам и субботам.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, ранее эта электричка по пятницам и субботам курсировал по сокращенному маршруту Томск-1 — Басандайка.

Отправление поезда со станции Тайга в 20:56, прибытие на станцию Томск-1 в 22:56. В обратном направлении поезд отправляется со станции Томск-1 в 23:30, прибытие на станцию Тайга в 1:28.

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