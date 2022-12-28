Мужчину убило упавшим деревом в Томской области
28 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: by Joel & Jasmin Førestbird on Unsplash
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в результате падения на него дерева в Парабельском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
Инцидент произошел 27 декабря в окрестностях поселка Заводской. По предварительным данным, 42-летний мужчина выполнял работы по лесозаготовке, в результате чего на него упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте.
Уточняется, что погибший работал у индивидуального предпринимателя.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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