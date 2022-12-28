Томские пожарные спасли из горящего дому 10 человек

28 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Минувшей ночью, 28 декабря, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом по ул. Карла Маркса, 15а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.23. К приезду пожарных шёл дым из-под крыши дома. Сотрудники МЧС с помощью спасустройств и по трехколенным лестницам спасли из горящего здания 10 человек. Пострадавших нет.

Возгорание удалось ликвидировать в 4.33. В результате пожара обгорели стены и потолочное перекрытие в тамбуре на 2 этаже. Также обгорели стены и потолочное перекрытие в коридоре на 2 этаже, обгорела обрешетка крыши дома. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров.

На месте работали 8 единиц техники и 27 человек.

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