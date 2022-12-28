С февраля в Томске изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С февраля 2023 года в Томске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. В январе будет действовать прежняя цена, сообщил и. о. мэра Михаил Ратнер.

«Мы не сможем „заморозить“ стоимость проезда, потому что уже сейчас из-за экономической ситуации сильно выросли затраты перевозчиков и отток водителей. Что в конечном итоге влияет на соблюдение графиков движения и транспортную безопасность томичей. Но несомненно сделаем все, чтобы найти баланс между интересами горожан-пассажиров и перевозчиков», — приводит слова Михаила Ратнера пресс-служба мэрии.

Уточняется, что окончательное решение по стоимости проезда в коммерческом транспорте не принято, однако, в муниципальном электротранспорте повышение точно не коснется стоимости проездных билетов. Школьники и студенты смогут ездить на троллейбусах и трамваях за 400 рублей в месяц, пенсионеры — за 360.

Ранее сообщалось, что томские перевозчики обращались к администрации города с просьбой поднять стоимость проезда на 4 рубля.

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