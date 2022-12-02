Томские перевозчики просят поднять стоимость проезда на 4 рубля

2 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские перевозчики просят повысить оплату за проезд в маршрутном и электротранспорте до 28 рублей, а после 21.00 — до 35 рублей. С таким обращением они обратились к мэрии города.

Как сообщает пресс-служба администрации, повышение тарифов перевозчики обосновывают непростой экономической ситуацией — ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Также они ссылаются на практику других российских городов, которые уже повысили или с 1 января 2023 года повысят тарифы на проезд в общественном транспорте на 3 — 5 рублей. В Набережных Челнах повышение составило и вовсе 14 рублей и составляет 41 рубль.

В свою очередь, начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов заявил, что согласно муниципальным контрактам в Томске каждый год стоимость проезда в общественном транспорте может повышаться на 1 рубль.

«Главная наша задача — не допустить резкого скачка цен на проезд в городском транспорте. Конечно, мы видим и понимаем проблемы, с которыми столкнулись перевозчики. Однако мы думаем о томичах, по чьим карманам ударит это повышение. Поэтому к вопросу необходимо подходить взвешенно, более детально его изучать и затем принимать решение», — рассказал Руслан Абасов.

Отметим, сейчас в Томске стоимость проезда в городском общественном транспорте составляет 24 рубля, после 21.00 — 30 рублей. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — 21 рубль, в электротранспорте — 19 рублей.

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