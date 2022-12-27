В этом году общественный транспорт Томска не будет работать в новогоднюю ночь

27 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В грядущие праздники городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Это связано с тем, что все праздничные мероприятия на Ново-Соборной площади будут проходить в дневное время.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в последний рейс 31 декабря автобусы выйдут не ранее 21.30, а кольцевые маршруты № 8/9, 13/14 и 30/33 отправятся от начальных остановок не ранее 20.00.



С 1 по 8 января график движения городского транспорта также изменится. В первый день нового года трамваи и троллейбусы начнут работу с 8 утра, со 2 января — по расписанию выходного дня.

Автобусы 1 и 2 января начнут курсировать с 7.00, 7.30 и 8.00, затем с 3 по 8 января перейдут на воскресное расписание.

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