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Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей

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В преддверии 31 декабря группа компаний «ЛитРес» и сервис «Ростелеком Книги» провели опрос среди пользователей, чтобы выяснить, надеются ли они на чудо 31 декабря, будут ли загадывать желание под бой курантов и какие книги и экранизации у них больше всего ассоциируются с Новым годом. Всего в опросе участвовали более 500 респондентов из разных городов России.

Более 80% проголосовавших признались, что верят в новогодние чудеса. При этом 84% ждут от праздника волшебства и уверены, что их мечты исполнятся, а 86% непременно загадают желание в полночь 31 декабря.

Самыми новогодними книгами традиционно оказались классические истории. На первом месте — сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: за нее проголосовало 18,5% пользователей. На втором месте — «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака (16,6%), на третьем — «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя (11,7%). Замыкают первую пятерку сага о Гарри Поттере Джоан Роулинг (9,4%) и «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского (8,6%). В топ-10 также вошли «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, «Золушка» Шарля Перро, «Снегурочка» Александра Островского, «Дары волхвов» О. Генри, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса.

Если говорить об экранизациях, то на первом месте — фильмы о Гарри Поттере (16,1%), снятые по мотивам книг Джоан Роулинг. Следом идет киноадаптация истории «Морозко» (14,5%), поставленная Александром Роу в 1964 году по русской народной сказке. Фильм снискал славу не только у отечественных, но и зарубежных зрителей, и был удостоен главного приза «Лев святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. На третьем месте — культовая советская музыкальная комедия «Чародеи» (13,2%), во многом вдохновленная повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Замыкают топ-5 «Вечера на хуторе близ Диканьки» (7,8%) — экранизация одноименного произведения Николая Гоголя, а также уже упомянутые «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. В первую десятку также вошли «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик и Крысиный король», «Гринч», «Рождественская история», «Чарли и шоколадная фабрика».

В основу методологии исследования лег опрос, в котором участвовали более 500 пользователей из разных городов России. Респондентам предлагалось ответить на вопросы через Google-форму (сбор ответов велся в соцсетях на площадках в ГК «ЛитРес» и «Ростелекома»), затем данные были проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков ГК «ЛитРес». Для подсчета использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа.

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