В Томской области новый замгубернатора по инвестициям

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 26 декабря, в Томской области к своим обязанностям приступил новый заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин. Ранее он занимал должность управляющего директора «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 19 мая обязанности заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям временно исполняла начальник областного департамента по управлению государственной собственностью Татьяна Исакова.

«Главный критерий, которым я привык руководствоваться, принимая кадровые решения – профессионализм. Василий Потёмкин этому критерию соответствует в полной мере. Результаты его большой трехлетней работы по привлечению инвестиций на Дальний Восток говорят сами за себя. Нам нужны такой опыт и такая энергия. Задача Василия Владимировича – максимально используя преференции и убирая административные барьеры, дать новый импульс инвестполитике региона», - подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Томский губернатор подчеркнул, что также ждет от нового заместителя перезагрузки внешнеэкономической деятельности региона.

Василий Владимирович родился в 1982 году в Москве. В 2005-м окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по квалификации «историк-востоковед», в 2008-м – Дипломатическую академию МИД России по квалификации «международные отношения», а в 2011-м – с отличием совместную программу Дипломатической академии МИД и университета Северной Алабамы по специальности «бизнес-администрирование и корпоративный менеджмент».

Трудовой путь начал старшим редактором радиостанции «Голос России», вещающей на зарубежные страны. Восемь лет работал в сфере развития бизнеса в крупнейших российских и международных коммуникационных группах Мedia Arts Group, Dentsu Aegis, «Михайлов и партнеры». В 2015 году стал генеральным директором ООО «Калугасельмаш». В 2018-2019-м – советник по развитию и коммерциализации научной деятельности лаборатории цифровых разработок МФТИ. В 2019-м назначен управляющим директором АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», а в 2021-м – управляющим директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Член Экспертного совета при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ. Женат, двое сыновей.

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