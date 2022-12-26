Томичей вновь приглашают на «Большой рождественский вертеп» в «Дом искусств»

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский «Дом искусств» организует «Большой рождественский вертеп» — театрализованное уличное представление, высотой в два этажа, посвященное истории Рождества.

Как сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», в спектакле задействованы актёры томских и северского театров. Сам вертеп с хороводами, колядками, играми, катанием с горы и горячим чаем развернется во дворе «Дома искусств».

«Наша команда сохраняет традиции рождественских вертепов, которые соединяют в себе, атмосферную развлекательную народную составляющую, и образную историю о самом празднике и его чуде, близкую каждому из нас вне зависимости от возраста, пола, национальности, вероисповедания, взглядов и интересов», — говорится в сообщении.

Представление будет проходить ежедневно (кроме 29, 30, 31 декабря и 1 января) до 8 января. Билеты необходимо приобретать заранее, так как в день спектакля они не продаются. Длительность представления 45 минут.

Стоимость билетов — от 450 рублей. Купить их можно здесь.

Как проходили вертепы в «Доме искусств» в прошлом году можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».