Томские медики вернули мужчине эрекцию, пересадив нерв с ноги

Томские врачи НИИ Микрохирургии впервые в России провели необычную операцию пациенту с эректильной дисфункцией, говорится в сообщении медучреждения «ВКонтакте».

Мужчина перенес радикальное удаление опухоли простаты. Во время операции ему повредили нервную ткань в области полового органа.

Чтобы восстановить эрекцию микрохирург Андрей Байтингер совместно с урологом Андреем Гуралем взяли фрагмент нерва с ноги пациента. Затем, с помощью микрохирургической техники под медицинским микроскопом они «подключили» его к половому органу. После нескольких месяцев реабилитации эректильная функция у мужчины полностью возобновилась.

В сообщении уточняется, что врачи взяли за основу микрохирургическую технологию, разработанную врачами в Бразилии, и несколько модифицировали ее.

В Томске операция прошла бесплатно — по полису ОМС. В клинике планируют и дальше применять данную технологию для помощи пациентам.

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