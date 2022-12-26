18+
18+
РЕКЛАМА

Томские медики вернули мужчине эрекцию, пересадив нерв с ноги

Медицина и здоровье, Томские новости, эрекция восстановление медицина пересадка Томские медики вернули мужчине эрекцию, пересадив нерв с ноги

Томские врачи НИИ Микрохирургии впервые в России провели необычную операцию пациенту с эректильной дисфункцией, говорится в сообщении медучреждения «ВКонтакте».

Мужчина перенес радикальное удаление опухоли простаты. Во время операции ему повредили нервную ткань в области полового органа.

Чтобы восстановить эрекцию микрохирург Андрей Байтингер совместно с урологом Андреем Гуралем взяли фрагмент нерва с ноги пациента. Затем, с помощью микрохирургической техники под медицинским микроскопом они «подключили» его к половому органу. После нескольких месяцев реабилитации эректильная функция у мужчины полностью возобновилась.

В сообщении уточняется, что врачи взяли за основу микрохирургическую технологию, разработанную врачами в Бразилии, и несколько модифицировали ее.

В Томске операция прошла бесплатно — по полису ОМС. В клинике планируют и дальше применять данную технологию для помощи пациентам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

26 декабря 2022
Томские новости

Томские перевозчики просят поднять стоимость проезда на 4 рубля

2 декабря 2022
Томские новости

Путеводитель по новосибирскому конструктивизму собрал необходимую сумму на Planeta.ru

21 декабря 2022
Томские новости

Доходы бюджета Томской области впервые превысили 105 млрд рублей

23 декабря 2022
Томские новости

Машина «скорой» столкнулась с грузовиком в Томском районе

14 декабря 2022
Томские новости

На Ново-Соборной в Томске появятся ледяные балалайка, матрешка и балерина

9 декабря 2022
Томские новости

В Томске откроется литературная студия «Про текст»

2 декабря 2022
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью шесть населенных пунктов Томской области

20 декабря 2022
Томские новости

В Томске зажгли главную городскую ёлку

18 декабря 2022