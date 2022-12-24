18+
18+
РЕКЛАМА

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 26 человек. 8 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158367 случаев заболевания коронавирусом. 156703 заболевших выздоровели. 950 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Экс-сотрудник томской структуры Росатома и представитель поставщика газов получили условные сроки за мошенничество

6 декабря 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

11 декабря 2022
Томские новости

Цены на квартиры в Томске за 4 года выросли в 1,8 раза, но люди покупают их от безысходности — эксперт

30 ноября 2022
Томские новости

Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

6 декабря 2022
Томские новости

ТУСУР к 2027 году намерен построить центр микроэлектроники, оценивает его в 5,8-6,3 млрд рублей

20 декабря 2022
Томские новости

Отмена прямых выборов мэра Томска внесена в городской устав

6 декабря 2022
Томские новости

Томский госуниверситет ищет подрядчика для достройки учебно-лабораторного корпуса за 1,3 млрд рублей

12 декабря 2022
Томские новости

Путеводитель по новосибирскому конструктивизму собрал необходимую сумму на Planeta.ru

21 декабря 2022
Томские новости

Участвующих в СВО томичей освободят от уплаты транспортного налога на 3 года

25 ноября 2022